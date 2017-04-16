كيف تتغلُّب على الملَل من مُمارسة التمارين اليومية؟

تواصل ـ وكالات:

يُواجه بعضُ الأشخاص صُعوبةً في الاستمرار في مُمارسة التمارين، بسبب الملل من هذا النَّشاط الروتينيّ الذي يتكرَّر يومًا بعدَ يوم، لكن يُمكن أن يُساعدَ تنويعُ هذا النشاط على أن يُصبِحَ الشخصُ مُتشوِّقًا أكثر لممارسة التمارين يوميًّا، ولذلك ينصح المجلِسُ الأمريكي للتمارين باتِّباع الخطوات التالية:

– تحديد التمارين التي تجعل الشخصَ يشعر بالملل؛ فقد يُساعد استبدالُ التمارين المنشِّطة للقلب بتمارين جديدة، أو استبدال السير المتحرِّك بالجري في الهواء الطلق، على التخلُّص من هذا الشعور بالملل.

ـ ممارسة نشاطات جديدة تمامًا، مثل أنواع الرياضة التي تستدعي اللعبَ مع فريق ما.

ـ ممارسة التمارين برفقة أحد الأصدقاء.

ـ وضع هدف يحمل شيئًا من التحدِّي للذات، مثل الجري لمسافة 10 كيلومتراتٍ أو استخدام أداةٍ مثل جهاز تعقُّب اللياقة.

ـ عندَ الوصول إلى مرحلة الإنهاك، ينبغي التوقُّف عن ممارسة التمارين وأخذ قسطٍ من الرَّاحة.