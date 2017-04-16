نصائح صحية لتنظيم رياضة «المشي»

تواصل – وكالات:

إذا كنت ممن يفضلون ممارسة رياضة المشي، فيمكنك التقليل من خطر الإصابات عن طريق تقسيم التمرين إلى ثلاث مراحل: التحمية، والتسارع، والإبطاء، ويقترح المعهد الأمريكي الوطني لأمراض الكلية والهضم والسكري النصائح التالية:

1- المشي ببطء في البداية بهدف التحمية.

2- بعد بضعة دقائق، أسرع بخطواتك، وستلاحظ بأن معدل ضربات قلبك أخذ يتزايد، ولكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التنفس والكلام بصورة سهلة.

3- أبطئ سرعتك تدريجياً قبل نهاية التمرين ببضعة دقائق، كما يمكنك ممارسة بعض تمارين التمطيط بعد الانتهاء من المشي.