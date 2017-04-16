 «الشورى» يطالب «الإذاعة والتلفزيون» بتأهيل الموظفين السعوديين وتوفير بيئة إعلامية جاذبة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشورى» يطالب «الإذاعة والتلفزيون» بتأهيل الموظفين السعوديين وتوفير بيئة إعلامية جاذبة

0
«الشورى» يطالب «الإذاعة والتلفزيون» بتأهيل الموظفين السعوديين وتوفير بيئة إعلامية جاذبة

تواصل – سعود الخالد:

أكد مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس التي عقدت اليوم، على قراره السابق الذي طالب فيه بزيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون بما يحقق ما ورد في المادة ٣ من السياسة الإعلامية.

وطالب هيئة الإذاعة والتلفزيون، باستيعاب الموظفين السعوديين بتأهيل غير المؤهلين وتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للكفاءات الإعلامية.

كما طالب الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير قدراتها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتمكنها من المنافسة على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية.

 

شاهد ايضا

«الصحة» تحدد آليتين لترخيص عمل استشاريي الجامعات بالقطاع الخاص

«الصحة» تحدد آليتين لترخيص عمل استشاريي الجامعات بالقطاع الخاص

«استفتاء الظفيري»: 94% يرفضون إظهار الحياة الأسرية أمام عدسات الجوال

«استفتاء الظفيري»: 94% يرفضون إظهار الحياة الأسرية أمام عدسات الجوال

الأحد المقبل.. «الصحة» تجري المقابلات للمرشحين لبرنامج وظيفتك وبعثتك

الأحد المقبل.. «الصحة» تجري المقابلات للمرشحين لبرنامج وظيفتك وبعثتك

مرشح «خامنئي» لرئاسة إيران يغازل الناخبين بفيديو عن زوجته

مرشح «خامنئي» لرئاسة إيران يغازل الناخبين بفيديو عن زوجته

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>