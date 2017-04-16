الأحد المقبل.. «الصحة» تجري المقابلات للمرشحين لبرنامج وظيفتك وبعثتك

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت الصحة عن موعد بدء إجراء المقابلات الشخصية للمفاضلة بين المرشحين لبرنامج “وظيفتك وبعثتك” وذلك الأحد المقبل 30 / 4 / 2017م الموافق 4 / 8 / 1438هـ ولمدة سبعة أيام عمل، موزعة على عشرين مقراً بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وفق أعداد المرشحين.

وقد قامت بتكليف لجان متخصصة لإجراء هذه المقابلات وفق منهجية علمية بما يضمن المساواة بين فئات المرشحين المختلفة واختيار الأكفأ منهم.

وطالبت الصحة من جميع المتقدمين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد بالمقر الموضح في الرسائل المرسلة من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إحضار بطاقة الأحوال الشخصية للاطلاع عليها قبل إجراء المقابلة.

وبينت الصحة أنه في حال التأخر أو التغيب عن الحضور في الموعد ومقر المقابلة الشخصية المحدد سوف يفقد المرشح فرصة المنافسة على المقاعد المتاحة.

الجدير بالذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بوزارة التعليم يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة في تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف والاستفادة من قدرات أبناء الوطن من خلال ابتعاثهم واطلاعهم على الخبرات المتوفرة في الجامعات والمعاهد المتميزة في مختلف بلدان العالم المتقدمة.

وقد انطلقت المرحلة الحادية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين العام الماضي (٢٠١٦) بمنظور مبتكر، وذلك من خلال مشروع # وظيفتك _ وبعثتك الذي يهدف إلى ربط البعثة بالاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة ومتطلبات الرؤية الاستراتيجية التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية، عن طريق توفير التخصصات المهنية والنادرة المرتبطة بالتنمية بكافة القطاعات، وهو ما تمحور حوله الهدف من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وقد وقّعت وزارتا الصحة والتعليم اتفاقية لمدة خمس سنوات، حيث تم تخصيص عشرين ألف فرصة للابتعاث الخارجي لصالح وزارة الصحة بواقع أربعة آلاف فرصة سنوياً.

حددت وزارة الصحة الدرجات العلمية والتخصصات المستهدفة وفقاً لاحتياجات المرافق الصحية المختلفة (مستشفيات عامة ومرجعية وتخصصية، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية)، وقد شملت الفرص المتاحة ضمن المرحلة الثانية عشرة من برنامج # وظيفتك_وبعثتك لهذا العام (2017) درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة الطبية وزمالة التخصص الدقيق (للأطباء وأطباء الأسنان)، كما تضمنت الفرص المتاحة للمنافسة عدد (184) تخصصاً، منها (68) تخصصاً في مجال الطب البشري، و(7) تخصصاً في مجال طب الأسنان، و(14) تخصصاً في التمريض العام والمتخصص، و(16) تخصصاً في مجال الصيدلة، و(66) تخصصاً في العلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى (13) تخصصاً في المجالات الإدارية المختلفة.