 «الصحة» تحدد آليتين لترخيص عمل استشاريي الجامعات بالقطاع الخاص | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» تحدد آليتين لترخيص عمل استشاريي الجامعات بالقطاع الخاص

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«الصحة» تحدد آليتين لترخيص عمل استشاريي الجامعات بالقطاع الخاص

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة حددت آليتين من شأنهما تنظيم تراخيص مزاولة المهن الصحية بالقطاع الخاص للاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وقالت المصادر ‘‘إن الآليتين يتضمنان تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وموافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الخاص”، بحسب “مكة”.

وأرجعت سبب تحديد تلك الآليتين، إلى ما لاحظته خلال الفترة الماضية من اختلاف الإجراءات المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالقطاع الخاص للاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

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