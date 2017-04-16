 الرياضة بعد سن الخمسين تحافظ على نشاط الذهن | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياضة بعد سن الخمسين تحافظ على نشاط الذهن

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الرياضة بعد سن الخمسين تحافظ على نشاط الذهن

تواصل – وكالات:

قال باحثون ‘‘إن ممارسة التمرينات الرياضية المعتدلة عدة مرات أسبوعيا تعد أفضل وسيلة للحفاظ على النشاط الذهني لمن تجاوزوا سن الخمسين‘‘.

وتوصلت الدراسة، التي اعتمدت على مراجعة 39 دراسة صحية أخرى، إلى أن مهارات الفكر والذاكرة تتحسن كثيرا بممارسة أولئك الأشخاص تمرينات رياضية منتظمة يستفيد منها القلب والعضلات.

وقال الباحثون الاستراليون ‘‘إن ممارسة الرياضة في أي سن تنطوي على فوائد للمخ والجسم على حد سواء”، وأوصت الدراسة، التي نشرتها دورية بريطانية معنية بالطب الرياضي، من تجاوزوا سن الخمسين ولا يستطيعون ممارسة رياضة أخرى بممارسة تمرينات رياضية مثل رياضة “تاي تشي”، وهي رياضة صينية تتبع سلسلة من الحركات البطيئة والرشيقة التي تحاكي حركات يؤديها الفرد في حياته اليومية.

 

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