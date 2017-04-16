مواقف «ترامب» من المرأة تضع ابنته «إيفانكا» في موقف محرج

تواصل – وكالات:

تعرضت إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج في اجتماع لجنة تناقش أوضاع المرأة ضمن فعاليات قمة مجموعة دول جي 20 النسائية، بسبب مواقف والدها ونظرته للمرأة.

وحاولت “إيفانكا” الدفاع عن سلوك والدها، بقولها: ‘‘إنه بطل استثنائي يدعم المؤسسة الأسرية، ويساعدها على المرور بالاوقات الصعبة”، إلا أنها سمعت أصوات همهمات واستهجان من الحضور بسبب ذلك، بحسب موقع “بي.بي.سي”.

يذكر أن الاجتماع حضرته كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ونساء أخريات من كافة بلدان العالم.

وكان “ترامب” تعرض لانتقادات واسعة بسبب موقفه من النساء وإشاراته المتكررة لهن بشكل يقلل من قيمتهن خاصة بعد تسريب شريط له خلال الحملة الانتخابية اعتبر فيه النساء “غبيات بالطبيعة”.