مرشح «خامنئي» لرئاسة إيران يغازل الناخبين بفيديو عن زوجته

تواصل – وكالات :

حاول المعمم الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي، مرشح المرشد “خامنئي” لرئاسة البلاد، استقطاب أصوات الناخبين من الاتجاهات السياسية المختلفة عبر مغازلتهم ببث شريط فيديو عن زوجته.

وقالت صحيفة “الفايننشال تايمز” في تقرير لها: ‘‘إن (رئيسي) الذي تأكد ترشيح التيار المتشدد له لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، كشف عن سلاح مفاجئ في ترسانة حملته الانتخابية : هو زوجته لكسب أصوات الناخبين من الاتجاهات الأخرى وتوسيع قاعدته الانتخابية”.

وأضافت: أنه استخدم تكتيكاً غير مسبوق من معمم إيراني محافظ، عندما أطلق شريط فيديو يقدم فيه زوجته، جميلة علم الهدى، الأستاذة في جامعة الشهيد بهشتي، بوصفها أنموذجاً للمرأة المهنية الناجحة”.

وقال “رئيسي” في الفيديو: “عندما أعود إلى البيت ولا أجدها، لا ألقي بالا، وعندما لا أجد عشاءً معداً لي، لا أهتم، فأنا أعتقد صادقاً بأن عملها يساعدها ويساعد البلاد، وبأن لديها تأثيراً”.