تصرف لافت.. وزير المالية يطلب الفائض من طعامه بعد تناول وجبته بمطعم شهير (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:
تداول مغردون مقطع فيديو لأحد الشباب يرصد تصرف لافت لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وهو يطلب أخذ بقية طعامه من مطعم شهير بعد تناول وجبته.
واستشهد الشاب مصور الفيديو بأحد العاملين في المطعم، ليسأله عن هوية الشخص الذي حمل الطعام معه بعدما أنهى وجبته، ليرد العامل بقوله: “وزير المالية محمد الجدعان أخذ بقية الأكل معه فعلاً”.
وأثار التصرف إعجاب المغردين، فيما علق الشاب، بقوله: ‘‘إن تصرف الوزير حمل دلالات عدة، بينها أنه لا عيب أو حرج في أخذ الفائض من الطعام والاستفادة منه، مهما كانت مكانتك الاجتماعية وفي أي مطعم كان‘‘.
طيب وين المشكله امر عادي جدا هاذا ويمكن يكون منسق مع ناس يبغا يسوي شهره
مغير يبيهاا سمعه تتداول في الصحف والا مما همه يعطيها احد ولادرئ عن المحتاجين ..
بيض الله وجهه ورحم الله والديه .. والله ما فيها شي لو گل واحد أخذ الفائض معاه من بقية الأكل واعطاه بيته او اَي احد من العماله ف الشارع . ولا يكبونه عمال المطعم ف الزباله اكرمكم الله . يااا أخوان غيرنا والله ما يجد الخبز . فـ لنحمد الله ونشكره ولا نسرف ونرمي بقية أگلنا ويعاقبنا الله .
اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا ..
والحمدلله والشكر على نعمته والله يديمها من نعمه ويحفظها من الزوال ..