جامعة الإمام تستثني ابن «أبا الخيل» من شرط التقدير لدراسة الماجستير وترفض طالبة «امتياز»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نشر المغرد معالي الربراري وثيقة تكشف استثناء عمادة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عبدالله بن سليمان أبا الخيل، ومحمد بن ناصر المنيع، والعنود بنت عبدالله الغامدي، ورائد بن صالح الملحم، من شرط التقدير ومنحتهم مقاعد لدراسة الماجستير بقسم إدارة الأعمال.

وأشار “الربراري” عبر حسابه على موقع “تويتر” إلى أن الجامعة لم تمنح طالبة حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في تخصص إدارة الأعمال مقعداً لدراسة الماجستير، ساخراً بقوله: “إنها ليست ابنة أبا الخيل”.

وقال ‘‘إن عبدالله بن سليمان أبا الخيل، طالب في الدراسات العليا، رغم أن تقديره جيد، ولم يؤدي اختبار قدرات الجامعيين، طبقاً لبيانات مركز قياس”. !