عبدالعزيز السويد: كراسي الوظائف تكشف عن معدن الإنسان

تواصل – الرياض:

رأى الكاتب عبدالعزيز السويد، أن المناصب الوظيفية العليا تؤثر على الملتحقين بها، لا سيما من لديهم أهداف أو حاجة سواء كانت شرعية أو تسلقية، معتبراً أن كراسي هذه الوظائف تكشف أيضاً عن معدن الإنسان.

وقال “السويد” في مقال بصحيفة “الحياة”: ‘‘إن للكرسي طعماً ورائحة وسيظل طموحاً للغالبية من الموظفين ولمن هم خارج الوظيفة، وعلى رغم أنه من الجمادات إلا أن له مفعول السحر، فحتى الكراسي التي ليست لها قيمة تذكر يرفع من شأنها مسمى المنصب”.

وأضاف: هذا الجماد يمكن أن يحدث خللاً في أدمغة البشر ممن يحرصون عليه ساعين أو لابدين، فهو من غير أن يشعروا –أحياناً- يحولهم إلى أشخاص آخرين غير الذين كان الناس يعرفونهم، ومن الدماغ يصل التأثير إلى القلب فيمرض.

وتابع “السويد”: من الطبيعي أن يؤثر الكرسي على المتحلقين حوله فلكل منهم هدف أو حاجة سواء كانت شرعية أو تسلقية، وسعابيل بعضهم تقطر وأحلامهم تكبر، لكن من غير الطبيعي أن يؤثر في من يجلس فوقه ليتحول إلى أداة في يد الكرسي بدلاً من أن يكون أداة له.

وأوضح الكاتب، أن “الكرسي” يقوم أيضاً بمهمة غير مباشرة في كشف المعادن، انه ببطء يكشف معدن من احتله، مهما حاول أن يخفي هذا المعدن أو يضع عليه طبقة رقيقة لامعة من الذهب أو الفضة.