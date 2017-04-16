 انطلاق «بوابة ناجز» للإطلاع على جميع السجلات العدلية  | صحيفة تواصل الالكترونية

انطلاق «بوابة ناجز» للإطلاع على جميع السجلات العدلية 

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انطلاق «بوابة ناجز» للإطلاع على جميع السجلات العدلية 

تواصل – محمد المقصّي :

أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية جديدة تدعى ‘‘بوابة ناجز” يمكن من خلالها الاطلاع على جميع السجلات العدلية من صكوك عقارية ووكالات وما يتعلق بالقضايا من نصوص أحكام وضبوط للجلسات وغيره من الخدمات.

وتشكل بوابة ‘‘ناجز‘‘ منصة إلكترونية رئيسية، يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، وستكون منفذا للتواصل الفعال لتسهيل وصول الخدمات والمعلومات، وتم في هذه المرحلة إتاحة خدمات الاستعلام عن الوكالات والقضايا وقرارات التنفيذ والإنهاءات والعقارات، على أن ينم إدراج كافة الخدمات الإلكترونية المتبقية بشكل تدريجي مستقبلاً.

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