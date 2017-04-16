بريطانيا.. الإفراج عن المبتعث «باداوود» المتهم بالاعتداء على زوجته بكفالة مالية (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تداول مغردون مقطع فيديو للمبعتث شادي باداوود، يؤكد فيه موافقة القضاء البريطاني على إطلاق سراحه مقابل دفع كفالة مالية، مع التحفظ على جواز سفره لضمان عدم مغادرته بريطانيا، وذلك لمتابعة جلسات قضية اتهامه بالاعتداء على زوجته الأولى و”اغتصابها”.

وأكد “باداوود” في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على “تويتر” أنه بخير وبمعنويات عالية، مقدماً شكره للسفارة السعودية في لندن على وقوفها معه في مشكلته ولكل شخص دعا له، ومشدداً على أنه لا يشعر بالإحباط أو فقدان الأمل، وسيكمل مشواره في رسالة الدكتوراه.

يذكر أن شادي متزوج من 3 سيدات (سعوديتان وثالثة من جنسية عربية وله منها 3 أولاد)، وتم احتجازه يوم 25 مارس الماضي، بسبب بلاغ من زوجته العربية تتهمه فيه بالاعتداء عليها ومحاولة “اغتصابها” وتهديدها بالقتل.