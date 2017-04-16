بالفيديو..​ ​«العودة» يمازح ابنه عبدالرحمن عقب خروجه من المستشفى بعد الحادث

تواصل – سعود الخالد:

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الشيخ سلمان العودة وهو يمازح ابنه عبدالرحمن عقب خروجه من المستشفى الأمن بالرياض والذي كان يعالج فيه بعد إصابته في الحادث المروري الذي توفيت فيه والدته.

وأظهر الفيديو الذي صوره الشيخ العودة ابنه عبدالرحمن وهو يسير على قدميه بمعاونة اثنين من إخوته، وقال له والده ممازحاً: “أهلاً وسهلاً بالنور”، ليرد عليه عبدالرحمن مبتسماً وسعيداً: “أنت النور”.

ووجه عبدالرحمن رسالة لكل من سأل عنه وعن صحته بقوله: “أنا بخير وصحة وعافية، ولا تنسوني من دعواتكم”، فيما عبر متداولو الفيديو عن فرحتهم بتماثل نجل الشيخ سلمان للشفاء، متمنين له دوام الصحة والعافية وأن يتمم الله شفاءه.