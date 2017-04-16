 الأحد القادم.. «مرور الرياض» يقيم مزادا علنيا على المركبات والدراجات النارية بوادي لبن | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد القادم.. «مرور الرياض» يقيم مزادا علنيا على المركبات والدراجات النارية بوادي لبن

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الأحد القادم.. «مرور الرياض» يقيم مزادا علنيا على المركبات والدراجات النارية بوادي لبن

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أكد رئيس معارض السيارات بالشفاء يوسف المالكي، في خطاب موجه لأصحاب معارض السيارات وأصحاب السكراب والمواطنين والمقيمين، أن إدارة مرور الرياض ستقيم مزادا علنيا الأسبوع القادم لبيع مجموعة من المركبات والدراجات النارية الموجودة في مواقف الحجز بوادي لبن غرب مدينة الرياض.

وكشف المالكي، أن المزاد العلني سيقام الأحد القادم الموافق 4 شعبان بعد صلاة العصر، في مقر الحجز بوادي لبن غرب مدينة الرياض.

ودعا الراغبين في الشراء للحضور لدى لجنة المزاد الأحد القادم، مصطحبين معهم وثائقهم الرسمية، مؤكدا أن سداد قيمة المركبة سيكون نقدا.

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