الاحتلال الصهيوني يمنع الاتصال بالأسرى الفلسطينيين المضربين

تواصل – وكالات:

قالت المحامية فدوى البرغوثي زوجة القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي، إن مصلحة السجون التابعة للاحتلال الصهيوني تمنع أي اتصال مع البرغوثي وباقي الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وأوضحت البرغوثي، أن الاحتلال الصهيوني يمنع المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر وأعضاء عربا في الكنيست والمحامين من زيارة الأسرى المضربين. وَأضافت المحامية “هذا إجراء غير قانوني ومناف لأبسط الحقوق الإنسانية”، بحسب “الجزيرة”.

وقالت: “إن مجموعة من المحامين حصلوا على قرار من محكمة العدل العليا لزيارة المضربين، غير أنهم فوجئوا حينما توجهوا إلى السجون بمنعهم من مقابلة الأسرى بحجة أن وضعهم الصحي لا يسمح بجلبهم للمقابلة”.

وكان حوالي 1500 أسير فلسطيني بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام قبل ثمانية أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون.