 قيادي يمني ينشق برفقة 19 آخرين عن حزب المخلوع «صالح» | صحيفة تواصل الالكترونية

قيادي يمني ينشق برفقة 19 آخرين عن حزب المخلوع «صالح»

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قيادي يمني ينشق برفقة 19 آخرين عن حزب المخلوع «صالح»

تواصل – وكالات:

انشق القيادي في حزب المؤتمر الشعبي اليمني عصام شريم، رئيس الحزب في مدينة الحديدة، عن حزب المخلوع علي عبدالله صالح، وأعلن انضمامه للشرعية برفقة 19 قياديا آخرين.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فإن هذه القيادات التي أعلنت انضمامها للشرعية غادرت اليمن باتجاه دول عربية، بعد أن تلقت تهديدات من الميليشيات الانقلابية.

وأضاف شريم أن التواصل جار مع عدد من القيادات الأخرى في الحزب داخل اليمن ترغب في ترتيب أوضاعها قبل المغادرة، داعيا الحكومة الشرعية إلى احتضان القيادات الراغبة في الانضمام إليها.

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