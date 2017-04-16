التشهير بشركة «أبناء صالح بابكر» للأرز وتغريمها 5 ملايين ريال

تواصل – الرياض:

أَصْدَرَ مجلس المنافسة قَرَارَاً بتغريم شركة “أبناء صالح عبدالعزيز بابكر للتجارة”، التي تعمل في استيراد وبيع الأرز، بمبلغ 5 ملايين ريال، والتشهير بها في صحيفتين محليتين على نفقتها الخَاصَّة.

وقال المجلس: إن الشركة خالفت نظام المنافسة لقيامها بالاتفاق على تقاسم الأسواق والتحكم في أسعار السلع، مُبَيِّنَاً أن القرار مؤيد بحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1437.

وكان مجلس المنافسة قد فرض غرامات على سبع شركات متخصصة في بيع واستيراد الأرز خلال عام 2016 بإجمالي 266 مليون ريال، لأسباب متعددة تشمل تثبيت وتحديد أسعار البيع مِنْ قِبَلِ تلك الشركات، وفرضها حدّاً أدنى للأسعار، ووضع اشتراطات لبيع الأرز على تجار الجملة والأسواق المركزية، من بينها شركة “أبناء صالح عبدالعزيز بابكر للتجارة” التي تم تغريمها 3 ملايين ريال في أغسطس 2016.

ويسعى نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، كما يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.