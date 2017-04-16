معلم يبتكر لعبة «الحروف التعليمية» لـ«الصُم» عبر الهواتف الذكية

تواصل – بدر السهلي:

تعد الألعاب الإلكترونية التعليمية أحد أنماط التعليم الإلكتروني، التي تهدف إلى تنمية مهارات واستعدادات المتعلم، وزيادة دافعيته للتعلم من خلال الحواس الذكائية القوية لديه، وتحقيق الأهداف التربوية المختلفة، وخلق الفرص لتطبيق المعرفة داخل العالم الافتراضي، ودعم وتسهيل عمليات التعلم.

المعلم “عائض بن محمد السبيعي” ابتكر تطبيقاً إلكترونيّاً على الأجهزة اللوحة يمكن أن يساعد طلاب الإعاقة السمعية بالمرحلة الابتدائية في اكتساب المهارات اللغوية، في سياق توجه وزارة التعليم إلى تقنيات التعليم الرقمي.

ويقول السبيعي: إن فكرة التطبيق تنبع من حالة الاحتياج، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد الصم في المملكة 900 ألف أصم، كما أن عدد الصم في العالم العربي مليون و700 ألف أصم؛ من هنا أطلقنا لعبة الحروف التعليمية للصم كأول تطبيق تفاعلي لطلاب وطالبات الصم للحروف الأبجدية الإشارية متوافقة مع منهج لغتي للصف الأول الابتدائي بوزارة التعليم، وحاصلة على جائزة المركز الأول بجامعة الملك سعود 2016م، ودشنه وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد الحارثي بالرياض.

وأَضَافَ في حديثه لـ”تواصل” أن التطبيق يتميز باستخدام الوسائط المتعددة في التطبيق التفاعلي كالألوان الجذابة والرسومات والأشكال؛ مما جعل ذوي الإعاقة السمعية بالمرحلة الابْتدائية أكثر نَشَاطَاً وتَفَاعُلاً ومحفزاً للتعلم والإنجاز أثناء عملية التعلم؛ لكونه يسمح بالتقدم الذاتي والمتدرج في المادة العلمية وَفْقَاً لقدراتهم، واحتوائه كذلك على تغذية راجعة بعد كل استجابة يقوم بها ذوو الإعاقة السمعية بالمرحلة الابتدائية مما زاد من دافعيتهم للتعلم.

وزاد السبيعي قائلاً: “يقوم التطبيق التفاعلي بتقديم المحتوى التعليمي في شكل موضوعات متسلسلة تعرض من خلال العديد من المثيرات البصرية مثل الصور الثابتة والمتحركة، والرسوم الثابتة والمتحركة والنصوص؛ مِمَّا زاد من تركيز انتباه الطلاب لاستخدامهم أكثر من حاسة من الحواس المختلفة، وهذا بطبيعته يساعد في انتقال أثر المثير.

وأَضَافَ: “يَمْتَاز التطبيق التفاعلي بقدرته على المزج بين التعليم والترفيه في آن واحد؛ وهُوَ مَا يعمل على توليد الإثارة والتشويق والرغبة الجادة في التعليم الممزوج بالترفيه، وكذلك يتضمن العديد من الأنشطة التي تقوم على مبدأ المنافسة، وإثارة الدافعية، وتنمية حب الاستطلاع، وإدراك العلاقات وقوة الملاحظة والمثابرة، إلى جانب باقي المكونات التي تشتملها اللعبة التعليمية الإلكترونية مثل الأهداف التغذية الراجعة؛ مِمَّا جعله أكثر نَشَاطَاً وتركيزاً أثناء التعلم، حيث يتعلم الطالب وَفْقَاً لسرعته الذاتية”.

وأَشَارَ المعلم السبيعي إلى أنه يمكن تحميل التطبيق من على متجر جوجل بلاي من خلال (هذا الرابط).