آلية اعتماد «الترقيات» عند تساوي «نقاط المفاضلة» بين المرشحين

تواصل – محمد المقصّي:

حددت وزارة الخدمة المدنية آليات ترقية المثبتين، حيث تُمنح الأفضلية في المرحلة الثانية لصاحب المؤهل الأعلى، وذلك عند تساوي النقاط في المفاضلة التي قد تتكرر عن اعتماد الترقيات.

الجدير بالذكر، أن هذه القاعدة إضافية وموجودة في نظام الدليل المساعد لوزارة الخدمة المدنية الذي يُبين طريقة احتساب نقاط الترقية بالمفاضلة للمرتبة العاشرة فما دون.

وتنص القاعدة: “عند تساوي المرشحين في مجموع النقاط يرشح الموظف الذي يشغل وظيفة بنفس فئة الوظيفة الشاغرة، فإذا كانوا في فئة واحدة، يرشح صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يرجح الأقدم في المرتبة الحالية، ثُمَّ الأقدم في المرتبة السابقة، ثُمَّ الأكثر خدمة، فإن استمر التساوي بين موظفين أو أكثر في مجموع الخدمة فيتم إجراء مسابقة مقفلة بين المتساويين في الخدمة، ومِنْ ثَمَّ يرشح الأكثر درجة في المسابقة”.