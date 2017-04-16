«أضخم فتاة في العالم» تُصاب بالشلل وشقيقتها تتهم الطبيب الهندي بالتضليل

تواصل – وكالات:

أُصِيبَتِ الفتاة المصرية إيمان، التي تعالج من السمنة المفرطة في الهند بعد وصول وزنها إلى قرابة نصف طن، بالشلل وعجز تام عن الحركة خَاصَّة في الجانب الأيمن، وَفْقَاً لوسائل إعلام هندية ومصرية.

وتتلقى إيمان العلاج حالياً في مستشفى مومباي بالهند، حيث فقدت قرابة 250 كيلوجراماً من وزنها بسبب الجراحة والنظام الغذائي الصارم، وتنتظر دخولها جهاز المسح الضوئي لمعرفة سبب الشلل في جانبها الأيمن والتشنجات التي تشعر بها، وَفْقَاً لـ”العربية نت”.

من جهتها، اتهمت شقيقة إيمان خلال تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، الفريق المعالج لأختها بخداعها وخداع عائلتها، مبينة أن الطبيب الهندي المعالج في أول زيارة أجراها لإيمان وكانت في يناير الماضي وعدها بألا يتخلى عنها إلا وهي تسير على قدميها، والآن يقول إنه من المستحيل أن تسير على قدميها.

وأَضَافَتْ أنه قبل سفر إيمان إلى الهند وصل عرض للعائلة من مستشفى في دولة أخرى، إلا أن الطبيب الهندي أقنعهم بعدم قبوله؛ بحجة أن المستشفى الآخر ليس جَيِّدَاً، وأنها ووالدتها وثقتا به، مُشِيرَة إلى حرص الطيب على الشهرة والجوائز وتجاهل وضع إيمان.

وأَوْضَحَتْ أن الطبيب كان يعرف منذ البداية أن شقيقتها تُعاني من جلطة في المخ، ومع ذلك دفعهم للموافقة على العملية رغم علمه باحتمال حدوث جلطة ثانية، أو أي مشكلة نتيجة النقل، مضيفة أن إيمان كانت بحالة جيدة لمدة 10 أَيَّام فقط، وبعدها ظلت تدخل في غيبوبة بشكل متكرر وأُصِيبَتْ بكهرباء في المخ.

وتابعت أنها طلبت من الطبيب عدم إعادة إيمان إلى مصر حَالِيَّاً لأن وزنها ضخم جِدّاً ولا بُدَّ من فقدان كمية كبيرة من وزنها، وفاجأها بقوله إنها لن تفقد أكثر من 60 كيلوجراماً في العام الأول، قبل أن يفاجئها مرة أخرى بأن تسافر مع أختها إلى مصر، مبينة أن المستشفى أرغمها على التوقيع على ورقة تمنعهم من التحدث لوسائل الإعلام وإلا سيتم طرد إيمان، حَسْبَ قولها.