لجنة التثمين: هبوط العقارات 30%.. و«الإحصاء»: الانخفاض بنسبة 14%

تواصل – الرياض:

كَشَفَتْ جهتان حكوميتان عن نسبتين مختلفتين للانخفاض الكبير في أسعار العقارات بالمملكة منذ العام 2014، وحتى الربع الأول من العام الجاري 2017، حيث قَالَتْ لجنة التثمين إن الانخفاض بنسبة 30%، بينما الإحصاء أَوْضَحَتْ أن الانخفاض تجاوز الـ14% بنسبة قليلة.

وقال نائب الرئيس للأعمال الإحصائية بهيئة الإحصاء، عبدالله الباتل، خلال ندوة ضمن فعاليات معرض “ريستاكس” بالرياض أمس (الاثنين)، إن أسعار العقار انخفضت في تلك الفترة بنسبة 14.4%، وذلك وَفْقَاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية، بالاعتماد على بيانات وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

وفي سياق متصل، أَوْضَحَ رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن مستوى الانخفاض يقترب من 30% في مختلف مناطق المملكة، في حال اعتبار الإحصاء يمثل متوسط الانخفاض على مستوى العقارات السعودية كاملة، وَفْقَاً لـ “عكاظ”.

وأَضَافَ الأحمري أن حساب نسبة الانخفاض بنسبة 14%، يَأْتِي في حالة كان الانخفاض منوطاً بمبيعات محددة؛ وهُوَ مَا اعتمدته هيئة الإحصاء بالقياس وَفْقَاً لبيانات وزارة العدل حول الصفقات العقارية.