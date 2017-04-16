 لجنة التثمين: هبوط العقارات 30%.. و«الإحصاء»: الانخفاض بنسبة 14% | صحيفة تواصل الالكترونية

لجنة التثمين: هبوط العقارات 30%.. و«الإحصاء»: الانخفاض بنسبة 14%

0
لجنة التثمين: هبوط العقارات 30%.. و«الإحصاء»: الانخفاض بنسبة 14%

تواصل – الرياض:

كَشَفَتْ جهتان حكوميتان عن نسبتين مختلفتين للانخفاض الكبير في أسعار العقارات بالمملكة منذ العام 2014، وحتى الربع الأول من العام الجاري 2017، حيث قَالَتْ لجنة التثمين إن الانخفاض بنسبة 30%، بينما الإحصاء أَوْضَحَتْ أن الانخفاض تجاوز الـ14% بنسبة قليلة.

وقال نائب الرئيس للأعمال الإحصائية بهيئة الإحصاء، عبدالله الباتل، خلال ندوة ضمن فعاليات معرض “ريستاكس” بالرياض أمس (الاثنين)، إن أسعار العقار انخفضت في تلك الفترة بنسبة 14.4%، وذلك وَفْقَاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية، بالاعتماد على بيانات وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

وفي سياق متصل، أَوْضَحَ رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن مستوى الانخفاض يقترب من 30% في مختلف مناطق المملكة، في حال اعتبار الإحصاء يمثل متوسط الانخفاض على مستوى العقارات السعودية كاملة، وَفْقَاً لـ “عكاظ”.

وأَضَافَ الأحمري أن حساب نسبة الانخفاض بنسبة 14%، يَأْتِي في حالة كان الانخفاض منوطاً بمبيعات محددة؛ وهُوَ مَا اعتمدته هيئة الإحصاء بالقياس وَفْقَاً لبيانات وزارة العدل حول الصفقات العقارية.

شاهد ايضا

«الزعاق» يُحذِّر من الحشرات السامَّة مع بداية موسم «الكنة»

«الزعاق» يُحذِّر من الحشرات السامَّة مع بداية موسم «الكنة»

تعرَّف على شروط بيع مشروبات الطاقة في المملكة (فيديو)

تعرَّف على شروط بيع مشروبات الطاقة في المملكة (فيديو)

تدمير زورق معادٍ حاول الاقتراب من سواحل جازان (فيديو)

تدمير زورق معادٍ حاول الاقتراب من سواحل جازان (فيديو)

لأول مرة.. إجراء 7 عمليات لزراعة الكُلى خلال يومين بـ«تخصصي الرياض»

لأول مرة.. إجراء 7 عمليات لزراعة الكُلى خلال يومين بـ«تخصصي الرياض»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>