 اليمن.. غارة للتحالف العربي تدمر مستودع أسلحة للميليشيات في «تعز» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. غارة للتحالف العربي تدمر مستودع أسلحة للميليشيات في «تعز»

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اليمن.. غارة للتحالف العربي تدمر مستودع أسلحة للميليشيات في «تعز»

تواصل ـ وكالات:

انفجر مستودع للأسلحة داخل معسكر خالد بن الوليد في الجهة الغربية لمدينة تعز، وتصاعدت ألسنة اللهب عقب سلسة غارات شنها طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، على منطقتي موزع ومفرق المخا، ومعسكر خالد صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري، وَفْقَاً للموقع الإخباري الناطق باسم الجيش اليمني، إن المِيلِيشِيا الانقلابية قامت بعملية تلغيم واسعة جوار “منزل الشيخ أحمد علي حيدر حتى مدرسة الكويت”، بالتزامن مع توزيع مقاتليها على مداخل مديرية “موزع” التي يُعتقد أن الجيش الوطني على وشك تحريرها بالكامل بعد سَيْطَرَتِه على منافذ المديرية.

واستطاع الجيش الوطني تحرير جبل الثوباني الاستراتيجي قبل أَيَّام وتأمينه بشكل كامل، وقال مصدر محلي إن الجبل سوف يلعب دوراً كَبِيرَاً في دحر المِيلِيشِيا من الأجزاء الشرقية والشمالية لمعسكر خالد بن الوليد؛ نَظَرَاً لموقعه المهم والذي يجعل قوات المِيلِيشِيا داخل المعسكر مكشوفة أمام نيران قوات الجيش.

وأَضَافَ المصدر: أن تعزيزات عسكرية للجيش الوطني وصلت إلى المنطقة قادمة من العاصمة المؤقتة عدن، لتعزيزات جبهات الساحل تَمْهِيدَاً لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

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