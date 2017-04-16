 تعرَّف على شروط بيع مشروبات الطاقة في المملكة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرَّف على شروط بيع مشروبات الطاقة في المملكة (فيديو)

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تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

وضعت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض، عدة شروط لبيع مشروبات الطاقة، ودعت إلى الإبلاغ عن أية من هذه المخالفات عن طريق التواصل مع طوارئ الأمانة، بالاتصال على 940، أو عبر تطبيقها.

وشملت الشروط التحذيرية:

  1. عرض مشروبات الطاقة في رفوف خاصة بها.
  2. تركيب لوحة على ثلاجة بيع مشروبات الطاقة، يكتب فيها النص التحذيري المدون على العبوة.
  3. عدم بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً.
  4. يحذر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والتعليمية، والصحية، والصالات الرياضية، والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
  5. يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين.

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