تعرَّف على شروط بيع مشروبات الطاقة في المملكة (فيديو)

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

وضعت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض، عدة شروط لبيع مشروبات الطاقة، ودعت إلى الإبلاغ عن أية من هذه المخالفات عن طريق التواصل مع طوارئ الأمانة، بالاتصال على 940، أو عبر تطبيقها.

وشملت الشروط التحذيرية: