 لأول مرة.. إجراء 7 عمليات لزراعة الكُلى خلال يومين بـ«تخصصي الرياض» | صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة.. إجراء 7 عمليات لزراعة الكُلى خلال يومين بـ«تخصصي الرياض»

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لأول مرة.. إجراء 7 عمليات لزراعة الكُلى خلال يومين بـ«تخصصي الرياض»

تواصل – الرياض:

تمكنت فرق طبية متخصصة بالمملكة من إجراء 7 عمليات لزراعة كُلى تبادلية بين 14 شخصاً بين (متبرع ومريض)، وذلك في وقت متزامن في غضون 48 ساعة بمستشفى الملك فيصل التخصصي؛ الأمر الذي يعد إجراءً هو الأول من نوعه على مستوى المراكز الطبية عالمياً.

وتطلبت العمليات التي أجرتها الفرق الطبية المتخصصة في زراعات الأعضاء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض تهيئة 5 غرف عمليات، بمشاركة 45 مختصاً من الأطباء الاستشاريين، وفقاً لـ”الرياض”.

وأكد الدكتور قاسم القصبي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن العمليات المتزامنة نُفذت بكفاءة، وهي امتداد لنجاحات برامج زراعة الأعضاء في المستشفى الرئيسي بالرياض وفرعه بجدة.

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