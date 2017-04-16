«أوباما» يكشف عن وظيفته الجديدة بعد تركه رئاسة أمريكا

تواصل – وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن أول مشروع له بعد مغادرة كرسي الرئاسة هو مساعدة وتحفيز الجيل القادم على المشاركة في الحياة والعمل السياسي.

وقال أوباما، في لقاء استضافته جامعة شيكاغو، وهو أول حدث عام له منذ أن أصبح دونالد ترامب رَئِيسَاً: “هناك سبب يجعلني متفائل دَائِمَاً، حتى عندما لا تكون الأمور بالطريقة التي أريدها، وهذا بسببكم أنتم، الشباب”.

وشارك الرئيس الأمريكي السابق، أمس الاثنين، لأول مرة في الحياة العامة، منذ تركه السلطة حيث اختار شيكاغو، المدينة التي بدأ منها عمله السياسي، للظهور بعد ثلاثة شهور بَعِيدَاً عن الأنظار.

وتابع أوباما أنه كان ينوي العمل على العديد من القضايا بعد ترك منصبه، لكنه اختار الاستثمار في قيادة الجيل القادم، مُضِيفَاً: “عدد قليل جِدّاً من الأمريكيين يشاركون في السياسة حَالِيَّاً، وخير مثال الانتخابات الأمريكية الأخيرة”.