تواصل – محمد المقصّي:

صدر قرار وزير النقل الدكتور سليمان الحمدان، بتكليف المهندس جمعان بن أحمد شلاش مديراً عاماً للإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة.

وقد عبّر مدير عام الطرق بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن أحمد شلاش، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير النقل الدكتور سليمان الحمدان للثقة الكريمة من لدنهم راجياً المولى أن يجعل ذلك عوناً له على بن شلاش مديراً عاماً لإدارة الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

«تواصل» تبارك له هذا التكليف، سائلين الله له التوفيق والسداد في خدمة وطنه، والتوفيق في حياته العملية والمهنية.