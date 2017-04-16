إندونيسيا تطالب مواطنيها بالاستفادة من حملة «وطن بلا مخالف» بالمملكة

تواصل- سامر محمد:

طلبت إندونيسيا من مواطنيها الذين لديهم إشكاليات في المملكة بالاستفادة من حملة “وطن بلا مخالف” والعودة إلى ديارهم مستفيدين من فترة العفو التي أعلنت عنها الحكومة السعودية.

ونقلت وكالة أنباء “أنتارا” الإندونيسية عن “بوان مهراني” وزيرة التنمية البشرية والثقافة أنه من الأفضل للعمالة الإندونيسية التي لديها مشكلات في المملكة العودة لديارهم والانضمام لأسرهم، بدلا من الاستمرار في حياة غير مستقرة بالخارج.

جاءت تصريحات الوزيرة الإندونيسية، خلال زيارتها لعمال إندونيسيين يواجهون إشكاليات في جدة، وذلك وفقا لبيان مكتوب وصل وكالة “أنتارا” في جاكرتا نسخة منه.

وعبرت الوزيرة، التي وصلت للمملكة في إطار الاستعدادات لموسم الحج عن حزنها لرؤية مواطني بلادها في معسكرات تابعة لقنصلية إندونيسيا في جدة ومعظمهم من النساء، وبعضهم هناك منذ 26 عاماً لكنهم لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من 20 عاماً، كما أن بعضهم لم يحصلوا على فرصة للتواصل مع أسرهم في إندونيسيا لسنوات طويلة.

وطلبت الوزيرة، من العمال استغلال برنامج العفو عن المخالفين المقدم من حكومة المملكة والذي بدأ من 29 مارس حتى 29 يونيو القادم، من أجل العودة إلى إندونيسيا.