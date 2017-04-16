نظام غذائي يخفف من آلام «الدورة الشهرية»

تواصل – وكالات:

نصح موقع “onlymyhealth” الطبي النساء باتباع نظام غذائي مناسب، يحتوي على أطعمة جيدة تخفف من الآلام، وتناوله في أوقات مناسبة لحالتك الصحية، ومن هنا نقدم لك هذه الخطوات الغذائية.

وقال الموقع: يحدث لكِ انخفاض مستمر في مستوى سكر الدم خلال فترة الدورة الشهرية، ولكن يمكن لهذه الحالة أن تستقر من خلال تناول بعض البروتينات الخفيفة جنبا إلى جنب مع تناول صدور الدجاج بلا جلد والفاصوليا والعدس ومنتجات الألبان مثل الجبن المنزلية والحليب والأسماك والتوفو ومنتجات الصويا، وكذلك تناول كميات من الألياف من خلال أطعمة مثل المكسرات والبطاطس والفواكه الجافة.

وأضاف، عليك أن تضعي جدولا مناسبا لوجباتك والكميات التي تتناوليها فلا تكثري منها ولا تقللي، حتى تتجنبي القيء والتقلصات المتكررة خلال فترة الدورة الشهرية، ويعتبر كوب القهوة صباحاً من الأمور الجيدة لأنها تقضي على الخمول الذي تتسبب فيه.

وأوضح الموقع، أن الانتفاخ هو الأسوأ على الإطلاق، ويحدث نسبة لما تفعله النساء من الاعتماد كثيراً على المشروبات السكرية خلال تلك الأيام في حين أنه يجب تجنبها، وبدلاً من ذلك، تناولي المكسرات والفواكه وبعض الخضراوات مثل الجزر والبنجر، وكذلك الكعك والحبوب الكاملة، وإذا رغبتي في الحصول على شيء للشرب تناولي شربة الدجاج فهي صحية ومناسبة.

وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بالنظام الغذائي الخاص بكِ بالأطعمة الغنية بالحديد مثل البازلاء والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة والفاصوليا والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء والدواجن، لأنها تعوض عن الدم الذي تخسره أيضاً.