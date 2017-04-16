«آبل» تهدد بحذف تطبيق «أوبر» من متجر «آب ستور»

تواصل ـ وكالات:

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل هدد في عام 2015 نظيره من شركة أوبر بحذف تطبيق الأخيرة من متجر آب ستور نهائيًا بعدما اُكتشف أن شركة خدمات الركوب حاولت انتهاك خصوصية المستخدمين على نحو فاضح.

وفي تقريرها الطويل جدًا، والذي جاء بعنوان “رئيس أوبر التنفيذي يلعب بالنار”، ذكرت الصحيفة أن تيم كوك من آبل التقى قبل نحو عامين بترافيس كالانيك من أوبر وهدده بحذف تطبيق أوبر ما لم تتوقف الشركة عن اعتماد تقنية تنتهك خصوصية مستخدمي هواتف آيفون.

ووفقًا للصحيفة، فقد وجه كالانيك مهندسي شركته إلى تضمين تطبيق أوبر بميزة مخفية تسمح للشركة سرًّا بتحديد وتعليم مستخدمي آيفون، حتى في حال حُذف التطبيق من الهواتف، ولكن آبل اكتشفت الخديعة وهددت بإزالة التطبيق من متجر آب ستور نهائيًا.

وقالت نيويورك تايمز في تقريرها ‘‘إن كوك قال لكالانيك بلهجة هادئة: لقد بلغني أنك تنتهك بعض قوانيننا” ثم طلب من “أوبر” التوقف عن خداع المستخدمين وإلا سوف لن تجد الشركة مكانًا لها على هواتف آيفون.

وأضافت الصحيفة، أنه لكون خسارة مستخدمي آيفون تعني خسارة الملايين من المستخدمين وبالتالي تدمير أعمال أوبر، وأذعن كالانيك لطلب كوك، وأوقف العمل بالحيلة التي اكتشفها آبل. ولكن أوبر تنفي أن يكون التطبيق يتعقب مواقع المستخدمين، بل أصرت على أن الميزة كانت تُستخدم لكشف الغش.

وردًا على تقرير نيويورك تايمز قالت أوبر في بيان: “لم نقم على الإطلاق بتعقب مواقع المستخدمين الفرديين بعدما يحذفون التطبيق”.

وأضافت: “كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز نحو النهاية، كانت هذه وسيلة نموذجية لمنع المحتالين من تنزيل (تطبيق) أوبر على هاتف مسروق، أو استخدام بطاقة ائتمان مسروقة، أو حجز توصيلة بسعر مرتفع ثم مسح الهاتف – مراراً وتكراراً”.

وأشارت أوبر، أن تقنيات مماثلة تُستخدم للكشف عن عمليات تسجيل الدخول المشبوهة ومنعها بغية حماية حسابات المستخدمين. “أن تكون قادرًا على التعرف على الجهات الفاعلة السيئة المعروفة عندما تحاول العودة إلى شبكتنا هو إجراء أمني مهم لكل من أوبر ومستخدمينا”.