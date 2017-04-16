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تنفذها لجان مدرسية.. 15 مهمة لإنهاء الاختبارات قبل رمضان

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تنفذها لجان مدرسية.. 15 مهمة لإنهاء الاختبارات قبل رمضان

تواصل ـ الرياض:

تبدأ لجان الاختبارات في مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية في تنفيذ 15 مهمة رسمية لها بهدف ضمان اختبارات التحصيل الدراسي وتدقيق واستخراج النتائج وفقا للإجراءات المعتمدة بعد الأمر الملكي بتقديم اختبارات الفصل الحالي قبل شهر رمضان المبارك، ومن أبرز هذه المهام التأكد من إنهاء جميع المعلمين المناهج المعتمدة وإعداد وتجهيز أوراق الأسئلة من المعلمين.

وستستلم هذه اللجان وتصور أوراق الأسئلة لحفظها في أماكن مخصصة لها، مع إعداد الكشوفات وأرقام الجلوس للطلاب وتسليمها للجان الفرعية المسؤولة عن تنظيم الاختبارات. وتتولى اللجان توضيح التعليمات للتعامل مع ذوي الإعاقة والحالات الطارئة ومتابعة عمليات التصحيح والمراجعة، وفقا لـ«مكة».

مهام لجنة الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في مدارس المتوسطة والثانوية:
1. التأكد من إنهاء جميع المعلمين المناهج المعتمدة وإعداد وتجهيز أوراق الأسئلة من المعلمين وفقا للإجراءات المتبعة.
2. تشكيل اللجان الفرعية للاختبارات وتحديد مهام ومسؤوليات جميع أعضائها.
3.إعداد جداول الاختبارات.
4.إعداد القوائم والسجلات المتعلقة بالاختبارات.
5. تقديم الدعم الفني للجان الفرعية حول آلية عملها.
6. استلام وتصوير أوراق الأسئلة وحفظها في أماكن مخصصة لها.
7. إعداد الكشوفات وأرقام الجلوس للطلاب وتسليمها للجان الفرعية المسؤولة عن عملية تنظيم الاختبارات.
8. الإشراف على سير الاختبارات في المدرسة ومتابعتها والتأكد من مدى سلامتها.
9. توضيح التعليمات للتعامل مع ذوي الإعاقة والحالات الطارئة.
10. متابعة عمليات التصحيح والمراجعة.
11. متابعة أعمال مراجعة الاختبارات وتدقيق النتائج.
12. متابعة أعمال الرصد وإخراج النتائج وتسليمها وحفظها.
13. دراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالاختبارات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
14. تقديم المقترحات التطويرية لآلية الاختبار وتقديمها للجهات المعنية.
15. متابعة ومراجعة جميع التعديلات على آلية الاختبارات وتطبيقها.

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