 «سامسونج» و«كوالكوم» يعملان على تطوير معالج «جالكسي S9» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«سامسونج» و«كوالكوم» يعملان على تطوير معالج «جالكسي S9»

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«سامسونج» و«كوالكوم» يعملان على تطوير معالج «جالكسي S9»

تواصل – وكالات:

على الرغم من أنه لم يمضي شهر حتى على إطلاق سامسونج لرائدها جالكسي ‘‘S8/S8+‘‘ إلا أن العملاق الجنوب كوري لا يريد إعطاء فرصة لمنافسيه في اللحاق به.

فحسب معلومات مؤكدة فقد بدأت سامسونج التمهيد لرائدها القادم ‘‘جالكسي S9‘‘ وذلك بالتعاون مع كوالكوم التي بدأت معها العمل على تطوير شريحة معالج البيانات الجديد الذي سيأتي به الجهاز.

ومن المتوقع أن يأتي المعالج الجديد تحت مسمى سناب دراجون 845 ليكون خليفة سناب دراجون 835 الحالي والذي يقبع بالجالكسي S8 وهو الأقوى من بين المتواجدين على الساحة حاليا، لذا تُرى إلى أي مدى قد تصل قوته؟

وأشارت التقارير إلى أنه بمجرد الانتهاء من عملية التطوير ستبدأ سامسونج أو الشركة التايوانية TSMC في إنتاج المعالج الذي يقال أنّه سيتم تصنيعه بدقة 7 نانومتر ليتحسّن الأداء واستهلاك الطاقة بما يقرب من الثُّلث مقارنة بمعالج سناب دراجون 835 الحالي والذي يتم إنتاجه حاليا بدقة 10 نانومتر.

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