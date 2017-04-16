الإعلامي ياسر عبداللطيف لـ«تواصل»: برنامج فطن برئاسة ولي العهد وقائي وطموح لتنمية الطلاب

تواصل – سلطان السهيمي
أطلق الإعلامي ياسر عبداللطيف مقدم برنامج المدهال على قناة الواقع الفضائية حلقة عن برنامج التحول الوطني 2020 للشراكات المجتمعيه وخدمة المجتمع (برنامج فطن ).
وأوضح الإعلامي ياسر عبداللطيف مقدم برنامج المدهال على قناة الواقع الفضائية لـ‘‘تواصل‘‘ أن حلقته تمحورت عن البرنامج الوقائي الوطني (فطن ) لتنمية الطلاب والطالبات الاجتماعية والشخصية، مضيفا أنه برنامج وقائي وطني طموح ويرأس مجلس الأمناء فيه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ال سعود.
وقال ‘‘إن الشراكات المجتمعية ركن من أركان التنمية المستدامة والعمل المؤسسي والجودة في اي منظمة وانتشارها وتوسعها في المجتمع مؤشر وعي وارتقاء لقيم المسؤولية المجتمعية‘‘.
وختم تصريحه بقوله: ‘‘كون العناية بالشراكات المجتمعية مع جهات القطاع الثالث “الغير ربحي” في التنمية المستدامة مسؤولية مجتمعية يجب أن تكون حاضره بوضوح في كافة المراحل‘‘.