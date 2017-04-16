 الإعلامي ياسر عبداللطيف لـ«تواصل»: برنامج فطن برئاسة ولي العهد وقائي وطموح لتنمية الطلاب | صحيفة تواصل الالكترونية

الإعلامي ياسر عبداللطيف لـ«تواصل»: برنامج فطن برئاسة ولي العهد وقائي وطموح لتنمية الطلاب

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الإعلامي ياسر عبداللطيف لـ«تواصل»: برنامج فطن برئاسة ولي العهد وقائي وطموح لتنمية الطلاب
تواصل – سلطان السهيمي
أطلق الإعلامي ياسر عبداللطيف مقدم برنامج المدهال على قناة الواقع الفضائية حلقة عن برنامج التحول الوطني 2020 للشراكات المجتمعيه وخدمة المجتمع (برنامج فطن ).
 
و‏أوضح الإعلامي ياسر عبداللطيف مقدم برنامج المدهال على قناة الواقع الفضائية لـ‘‘تواصل‘‘ أن حلقته تمحورت عن البرنامج الوقائي الوطني (فطن ) ‏لتنمية الطلاب والطالبات الاجتماعية والشخصية، مضيفا أنه برنامج وقائي وطني طموح ويرأس مجلس الأمناء فيه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ال سعود.
 
‏وقال ‘‘إن الشراكات المجتمعية ركن من أركان التنمية المستدامة والعمل المؤسسي والجودة في اي منظمة وانتشارها وتوسعها في المجتمع مؤشر وعي وارتقاء لقيم المسؤولية المجتمعية‘‘.
وختم تصريحه بقوله: ‘‘كون العناية بالشراكات المجتمعية مع جهات القطاع الثالث “الغير ربحي” في التنمية المستدامة مسؤولية مجتمعية يجب أن تكون حاضره بوضوح في كافة المراحل‘‘.

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