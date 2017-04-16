 كاتب أمريكي: الأمير خالد سيكون محاوراً مثالياً في نقاش واضح بين الرياض وواشنطن | صحيفة تواصل الالكترونية

كاتب أمريكي: الأمير خالد سيكون محاوراً مثالياً في نقاش واضح بين الرياض وواشنطن

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كاتب أمريكي: الأمير خالد سيكون محاوراً مثالياً في نقاش واضح بين الرياض وواشنطن

تواصل- سامر محمد:

نشر موقع “المونيتور” الأمريكي مقالاً للكاتب “بروس ريدل”، تحدث فيه عن أن السعودية تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتصبح أكثر مشاركة في دعم الحرب باليمن.

وأشار إلى أن الرياض، لديها توقعات كبيرة بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستقدم دعما كبيرا ومهما للعملية العسكرية القادمة في اليمن لاستعادة ميناء الحديدة على البحر الأحمر من قبضة المتمردين، وبالتالي تشديد الحصار على الحوثيين ومؤيدي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

واعتبر الكاتب، أن الهجوم سيكون الأكثر تعقيداً حتى الآن في الحرب، خاصة أن المتمردين يبدوا أنهم عازمون على الاستمرار في القتال للحفاظ على قبضتهم في الميناء، وتسعى المملكة للحصول على الدعم الأمريكي من استخبارات وذخيرة ودعم بحري ودبلوماسي خلال العملية.

ورأى الكاتب، أن ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، محبوب لدى فريق “ترامب” الرئاسي، وأشار إلى أن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة الجديد في واشنطن سيكون المحاور المثالي في نقاش واضح وصريح بشأن مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية.

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