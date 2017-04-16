 الإطاحة بـ18 شاباً شاركوا في إتلاف «استراحة الأحساء» | صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بـ18 شاباً شاركوا في إتلاف «استراحة الأحساء»

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الإطاحة بـ18 شاباً شاركوا في إتلاف «استراحة الأحساء»

تواصل – الأحساء:

أعلنت شرطة محافظة الأحساء، اليوم الثلاثاء، القبض على 18 شاباً من المشاركين في أحداث إتلاف إحدى الاستراحات الخاصة التي كانوا قد استأجروها من صاحبها في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي: إن “القبض على المتهمين جاء بعد مرور وقت قصير جداً لا يتجاوز 24 ساعة، منذ انتشار مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الشباب وهم يتلفون أجزاء كبيرة من الاستراحة”.

وأشار “الرقيطي” إلى أن الشرطة قامت بإحالة جميع أوراقهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بحسب صحيفة “عكاظ”.

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