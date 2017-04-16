تعرَّف على أضرار الوصفات الطبيعية الشائعة لتبييض الأسنان

تواصل – وكالات:

هناك عدد لا حصر له من الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان، ويقبل على تجربتها المتابعون، لأن تبييض الأسنان ليس مشكلة صحية، ولكن الصادم ما كشفه طبيب الأسنان كيفين ساندس بحسب موقع “جود هاوس كيبينج” عن حقيقة هذه الوصفات.

من أشهر وصفات تبييض الأسنان والتي ينصح بها الكثيرون هي وصفة تقوم على مزيج من الليمون والبيكينج صودا، ووصف “ساندس” هذا المزيج بأنه كارثي، لأن هذين المركبين يحتويان على كمية كبيرة من الأحماض من ثم تعمل هذه الوصفة على تآكل طبقة مينا الأسنان وتضعفها.

أما وصفة الليمون مع القرفة والعسل، والتي ينصح باستخدامها كغسول لتحسين رائحة الفم، يبدو أنه هو الآخر أكذوبة، حيث حذر “ساندس” من استخدامه بسبب حمضية الليمون التي تؤثر على مينا الأسنان، أما العسل فلا يصلح غسولاً للأسنان بسبب كمية السكر التي يحتوي عليها.

وأخيراً تحدث عن الوصفة الأشهر للقضاء على بقع الأسنان والاصفرار وهي قشر الموز، حيث يُنصح بفرك الأسنان بالطبقة الداخلية لقشر الموز، ولكن ما أكده “ساندس” أنه صحيح أن قشر الموز يحتوي على بوتاسيوم وماغنسيوم ومعادن مهمة، إلا أن الأسنان لا تمتص هذه المعادن، من ثم لا تستفيد بهذه الوصفة.