سيارات ذاتية القيادة في طُرق بريطانيا بحلول 2019

تواصل – وكالات:

أعلنت مجموعة من الشركات البريطانية أنها تعتزم البدء في اختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة في بريطانيا بحلول عام 2019.

وقالت المجموعة: ‘‘إنها ستبدأ أيضا في الوقت نفسه اختبار رحلات بالسيارات ذاتية القيادة بين لندن ومدينة أوكسفورد لكنها أكدت أنه سيكون هناك شخص على متن كل سيارة ذاتية القيادة في هذه الرحلات للتدخل في حال الطوارئ‘‘.

ومن المقرر، أن تتواصل السيارات ذاتية القيادة التي ستسير في قوافل مع بعضها البعض بشكل آلي لمشاركة المعلومات في حال وجود أي مخاطر أو عوائق على الطريق.

وأجريت كل الاختبارات على السيارات ذاتية القيادة عبر تسييرها بسرعات منخفضة وفي أماكن خاصة بعيدا عن الطرق العامة، وتشارك شركة أوكسبوتيكا التي تصمم البرامج الإليكترونية الخاصة بالسيارات ضمن مجموعة الشركات التي ستختبر السيارات ذاتية القيادة.

وذكر البروفيسير بول نيومان من جامعة أوكسفورد “لقد نقلنا التجارب من سيارة واحدة ذاتية القيادة إلى تسيير مجموعة من السيارات والتي تتشارك فيما بينها معلومات متعددة مثل ماذا، أين، ومتى”.

وتمول الحكومة هذا المشروع بقيمة 8.6 مليون جنيه إسترليني كما تقوم شركة تأمين بتقييم حجم المخاطر التي قد تترتب على تسيير هذا النوع من السيارات في كل مرحلة.