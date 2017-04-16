رغم عرض رؤية «2030».. صدمة في «الشورى» من تراجع الاستثمار الأجنبي بالمملكة

تواصل – الرياض:

عبَّر أعضاء في مجلس الشورى، عن صدمتهم بسبب ترجع الاستثمار الأجنبي في المملكة وتراجع ترتيبها الدولي، معتبرين أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل عكس التيار رغم اعتماد رؤية “2030” لجذب الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية.

وتراجع ترتيب المملكة في تنافسية الاستثمارات، من المركز الـ18 عام 2013 من أصل 44 دولة، إلى المركز الـ20 في 2014، والـ24 في 2015، والـ25 في 2016، بينما في سنة عرض “رؤية المملكة” 2017 تراجعت إلى المركز الـ29، بحسب تقرير الهيئة.

وأبدى الأمير خالد آل سعود دهشته من إلغاء مستثمر من بين كل ثمانية مستثمرين تراخيصه داخل المملكة، متسائلاً: هل الأسباب من البيئة الاستثمارية أم المستثمر نفسه؟، بحسب صحيفة “الحياة”.

وقال “آل سعود”: ‘‘إن تراجع الدولة في مؤشرات التنافسية يدل على أن الهيئة تعمل عكس الاتجاه، ويجب عليها أن تتوقف مع نفسها لتقديم المبررات والأسباب‘‘ مطالباً بتزويد المجلس بحالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار الدكتور منصور الكريديس، إلى أن هيئة الاستثمار أنشئت منذ 17 عاماً، والمطلع على تقريرها يرى أن لا نية لتحسين الاستثمار، وأنها فشلت في تنويع مصادر الدخل للمملكة عبر الاستثمار.

وأوضح “الكرديدس” أنها لم تستطع خلق وظائف للمواطنين، منتقداً تراجع المملكة في تحسن بيئة الاستثمار والتنافس عاماً بعد عام، حتى وصل ترتيب المملكة إلى 29 من أصل 44 دولة خلال هذا العام.