 الحكومة الهندية تدرس إنشاء ملاجئ للأبقار الضالة | صحيفة تواصل الالكترونية

الحكومة الهندية تدرس إنشاء ملاجئ للأبقار الضالة

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الحكومة الهندية تدرس إنشاء ملاجئ للأبقار الضالة

تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة الهندية، أنها تدرس إنشاء ملاجئ للأبقار الضالة بهدف منع تهريب الماشية في البلاد، وذلك بعد حادثة قتل مسلم كان ينقل أبقاراً من قبل متشددين هندوس.

وقالت لجنة حكومية في توصيات أرسلت للمحكمة العليا: ‘‘إن كل منطقة يتعين عليها إيجاد ملجأ سعة 500 حيوان ضال على الأقل، سيساعد هذا في الحد من تهريب الحيوانات الضالة”، بحسب وكالة “آني”.

يأتي هذا المقترح بالتزامن مع تصاعد حدة العنف بسبب الأبقار وبعد مقتل مسلم كان ينقل حيوانات رعي من قبل متطرفين هندوس -يعبدون الأبقار- قبل ثلاثة أسابيع.

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