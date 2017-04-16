 بسبب التجاوز الخاطئ.. وفاة ثلاثة أشخاص في تصادم على طريق «بيشة – خميس مشيط» | صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب التجاوز الخاطئ.. وفاة ثلاثة أشخاص في تصادم على طريق «بيشة – خميس مشيط»

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بسبب التجاوز الخاطئ.. وفاة ثلاثة أشخاص في تصادم على طريق «بيشة – خميس مشيط»

تواصل – بيشة:

توفيّ ثلاثة أشخاص وأصيب آخر في حادث مروري مروع وقع مساء الاثنين، بين مركبتين على طريق ‘‘بيشة – خميس مشيط‘‘ بمركز صمخ جنوب بيشة.

وتمكن الدفاع المدني في صمخ من استخراج جثث المتوفين من بين أكوام الحديد، وجرى نقلها إلى ثلاجة الموتى، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر المصاب إلى المستشفى الملك عبدالله في بيشة لتلقي العلاج اللازم، وأكد شهود عيان، أن سبب الحادث يعود إلى التجاوز الخاطئ وضيق الطريق ومساره الواحد.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت مساء اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بيشة الخميس بالقرب من شركة الكهرباء، حيث باشرت ثلاث فرق إسعافية من صمخ وبيشة وخيبر الجنوب موقع الحادث، وتم نقل حالتين عن طريق إسعاف صمخ والحالتين الأخرى عن طريق سيارة نقل الأموات ببلدية صمخ.

وطالب عدد من أهالي مركز صمخ المسؤولين في وزارة النقل بسرعة إنجاز مشروع الازدواجية لطريق بيشة الخميس والذي يخترق عدد من قرى المركز.

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