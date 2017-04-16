عقوبات أمريكية على 271 مسؤولاً سورياً رداً على مجزرة «خان شيخون»

تواصل – واس:

حظرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 271 من مسؤولي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية التابع للنظام السوري، يعملون كخبراء في الكيمياء أو قدموا دعمًا لبرنامج الأسلحة الكيميائية، في المركز المسؤول عن إنتاج أسلحة كيميائية، تعتقد واشنطن أنها استخدمت في الهجوم على بلدة خان شيخون وكذلك وسائل إطلاقها.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم، أنها فرضت عقوبات واسعة على مسؤولين في النظام السوري، قالت إنهم يتحملون المسؤولية في تطوير أسلحة كيميائية، وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في خان شيخون.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: “إن الولايات المتحدة تبعث رسالة قوية من خلال هذه الخطوة بأننا سنحاسب نظام الأسد بأكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان لمنع انتشار مثل هذه الأسلحة الكيميائية الهمجية”.

وأضاف منوشين “أن الوزارة أمرت بتجميد جميع الأصول الخاصة بهؤلاء الموظفين في الولايات المتحدة، وحظرت على أي فرد أو شركة أمريكية التعامل معهم”.