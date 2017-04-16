أمانة الرياض: منع بيع «الدخان» في 1612 بقالة وضوابط مشددة بالأسواق المركزية (فيديو)

تواصل – الرياض:

ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، 1612 محل تجاري يبيعون الدخان والتبغ بمخالفة الاشتراطات المنظمة لهذا الشأن، وذلك خلال حملة تستهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات في التموينات والأسواق المركزية على الدخان والتبغ ومشروبات الطاقة، وذلك من خلال منعها في المحلات التي تقل مساحتها عن 100 متر، وتنظيم عرضها في المحلات الكبيرة.

وقال المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح بن عبد الله الدوسري: “إن الحملة بدأت من خلال قيام فريق متخصص بمسح شامل للمنشآت وتقييمها، وتوقيع أصحابها على تعهدات وتشمل تطبيق لائحة التموينات والأسواق، وآلية بيع الدخان ومشروبات الطاقة وفقاً للاستراتيجية المعدة ذلك”.

وأضاف الدكتور الدوسري إنه تم زيارة وإشعار نحو ثلاثة آلاف منشأة، على أن تنطلق الشهر المقبل المرحلة الثانية والتي سيتم خلالها تطبيق العقوبات بحق المخالفين للوائح والأنظمة.

وتابع المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض: إن الفريق المعني بالحملة زار حتى الآن، أكثر من 2112 بقالة وتموينات، و 397 سوق مركزية، وجرى منع 1612 محل بقالة من بيع الدخان، حيث تقع المنشآت التي تمت زيارتها في نطاق 11 بلدية فرعية في العاصمة، ويجري حاليا استكمال الزيارات الميدانية والمسحية للمنشآت الواقعة في نطاق 16 بلدية آخرى.