«فاطمة اليحيى» توضح حقيقة تصريحها عن ارتداء الفتيات لسلاسل «تيفاني»

تواصل – سعود الخالد:

نفت الدكتورة فاطمة اليحيى، الأستاذ المساعد تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك خالد، ما تداولته بعض مستخدمات مواقع التواصل على لسانها بأن “الفتاة التي ترتدي السلاسل الجديدة التي يطلق عليها اسم “تيفاني” وماتت وهي تعلم حكمها فإنها تخرج من دائرة الإسلام”، مؤكدة أن حديثها تم تحريفه.

وقالت اليحيى في توضيحها على الرسالة المتداولة: “ما آفة الأخبار إلا رواتها، فأنا لم أقل تخرج من دائرة الإسلام، بل قلت يُخاف إن ماتت أن تموت على غير الإسلام”.

وأضافت: “من لبس هذه السلاسل وهو يظن أنها سبب لجلب خير أو دفع شر أو لها تأثير على أي أمر بحياته ووقف على كونها سبب، فهذا شرك أصغر، وإن جمع مع ذلك اللاعتقاد أنها بذاتها وحدها هي الجالب أو المانع من كل شئ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة”.