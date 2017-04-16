 «مطار الدمام» يوضح سبب الهبوط الاضطراري لطائرة «السعودية» | صحيفة تواصل الالكترونية

«مطار الدمام» يوضح سبب الهبوط الاضطراري لطائرة «السعودية»

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«مطار الدمام» يوضح سبب الهبوط الاضطراري لطائرة «السعودية»

تواصل – الدمام:

كَشَفَتْ إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الاثنين، أسباب الهبوط الاضطراري الذي تعرَّضت له الطائرة SY768 التابعة للخطوط الجوية السعودية القادمة من مدينة جدة باتجاه مدينة مدراس بالهند، يوم الأحد الماضي.

وأَوْضَحَ المطار أن الطائرة SY768 القادمة من مدينة جدة باتجاه مدينة مدراس، التابعة لشركة الخطوط السعودية، وتحمل على متنها “١٢٧” راكباً تعرَّضت إلى عطل هيدروليكي؛ ما اضطر طاقم الطائرة إلى الهبوط الاضطراري، مُشِيرَةً أن المسافرين لم يصابوا بأذى بعد اتباع الإجراءات النظامية المتبعة.

وأَضَافَتْ إدارة المطار أن مركز مطار الملك فهد الدولي للمراقبة الجوية تلقى عند الساعة ١٢:٥٠ ظهراً طلباً من قائد الطائرة بالهبوط وَفْقَ الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الشركات المشغلة، والجهات الأخرى ذات العلاقة بالمطار لإجراء الترتيبات اللازمة، وتأمين سلامة المسافرين، حيث هبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة ١٤:٤٢ ظهراً، وجرى نقل الركاب إلى مبنى الصالة.

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