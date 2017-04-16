100 مواطن ضحية لاحتيال مكتب استقدام بالرياض (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

وقع قرابة 100 مواطن ضحيةً لاحتيال أحد مكاتب الاستقدام بالرياض؛ بعد أن تَقَدَّموا له بدفع مبالغ مالية لاستقدام خادمات منزليات، حيث أخذ المكتب وصاحبه في المماطلة دون ردٍّ على اتصالاتهم المتكررة منذ أكثر من عام.

وقال عبدالله العبيد، أحد المتضررين، في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”: إنه “بتاريخ 26 – 9 – 2016 قدمت على خادمة لأَحَد مَكَاتِب الاستقدام، ونص العقد إذا لَمْ تَأْتِ الخادمة بعد 30 يوماً يحق لي رفع شكوى عليهم ومرت 90 يوماً ولَمْ تَأْتِ الخادمة”.

وأضاف: “صبرنا من باب المحبة ومراعاة للظروف، ولكن صاحب المكتب أغلق هاتفه المحمول وأغلق المكتب، وفي إحدى المرات رد على اتصالاتنا وقال: إنه في العمل وهو طبيب يعمل في عيادة، وقال سأتصل بكم ومِنْ ثَمَّ أغلق جواله ولم يتصل”.

واستطرد: “رفعنا شكوى بتاريخ 16 – 12 في وزارة العمل، ونتصل بشكل مستمر على الرقم 1911 ويَأْتِي الرد أنه لم ينظر بالشكوى حتى الآن، ولها ما يقارب خمسة أشهر، وحاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن طريق الواتساب وتويتر ولكن لم يتجاوب معي”.

وختم: “لست وحدي معي 100 آخرون متضررون، وأناشد وزارة العمل أن تحل مشاكل الناس الذين دفعوا 16 ألف ريال للحصول على خادمة، متسَائِلاً معقول للآن ما في حل؟!”.