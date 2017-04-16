 «الخثلان» يُوجِّه نصيحة مُهمة للمحرمين جوّاً لمنع تجاوز الميقات (فيديو)  | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخثلان» يُوجِّه نصيحة مُهمة للمحرمين جوّاً لمنع تجاوز الميقات (فيديو) 

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تواصل – سعود الخالد:

شدَّد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على المحرمين جوّاً بضرورة عقد نية الإحرام عند محاذاة المواقيت، مُشِيرَاً إلى أن بعض قائدي الطائرات لا يتحرون الدقة في تحديد موعد بلوغ الميقات.

وقال الخثلان في مقطع فيديو: إن تأخر إبلاغ الحجاج ولو بدقائق عن محاذاة المواقيت يعني تجاوز الميقات بكثير كون الطائرة قد تقطع ٨٠٠ كلم بالساعة، لَافِتَاً إلى أن تجاوز الميقات يستوجب دَمَاً على الحاج.

ونصح الخثلان بالإحرام قبل الميقات، رغم كراهته، ولكنه أهون من الإحرام بعد تجاوز الميقات؛ لأن تجاوز الميقات يستوجب دَمَاً على الحاج.

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