 4 أشياء عليك القيام بها فور سماع صوت المنبه صباحاً | صحيفة تواصل الالكترونية

4 أشياء عليك القيام بها فور سماع صوت المنبه صباحاً

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4 أشياء عليك القيام بها فور سماع صوت المنبه صباحاً

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ دراسات عديدة أن عَدَدَاً كَبِيرَاً من الأشخاص لا يستيقظون مباشرة بعد سماع صوت المنبه، حيث غَالِبَاً ما ينامون لخمس أو 10 دقائق، قبل النهوض من فراشهم؛ الأمر الذي يسبب لهم حالة من الكسل على مدار اليوم، حيث يقومون في عجلة من أمرهم للحاق بالعمل.

وَذَكَرَ خبراء أن الاستيقاظ يجب أن يكون في الساعة السابعة صَبَاحَاً، ونصحوا بالقيام بسبعة أشياء بعد سماع صوت المنبه ليوم أكثر نجاحاً وإنتاجية، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

1 – ممارسة بعض التمارين: مارس بعض التمارين القصيرة التي تساعد الجسم كله على الحركة.

2 – قراءة أي شيء ملهم يُعطي الطاقة الإيجابية من أجل زيادة معرفتنا وتنمية عقلنا.

3 – شرب كوب ماء قبل تناول الفطور: هذا سيساعد على إزالة كل السموم التي تراكمت في جسمك خلال الليل، كما سيجعلك تشعر بالانتعاش.

4 – حَدِّد أهدافاً: حَدِّد كل صباح الأهداف التي تريد تحقيقها في ذلك اليوم، ولا تجعل أَبَدَاً يومك بدون هدف.

 

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