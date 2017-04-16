 بمشاركة 200 إعلامي.. انطلاق الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف بمكة غداً | صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 200 إعلامي.. انطلاق الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف بمكة غداً

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بمشاركة 200 إعلامي.. انطلاق الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف بمكة غداً

تواصل – مكة المكرمة:

تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء، فعاليات الملتقى السنوي الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف، الذي يعقد بالعاصمة المقدسة “مكة المكرمة” هذا العام، والذي يَأْتِي لدراسة وظائف المؤسسات الإعلامية الهادفة في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وسبل ترسيخه.

يشارك في الملتقى نخبة من الإعلاميين، وأصحاب الخبرات، والمتخصصين في الإعلام المرئي من مختلف أنحاء العالم، حيث يعقدون على مدار 3 أَيَّام متتالية 3 ندوات، و4 دورات، ومثلها ورش عمل، بفندق هوليدي إن بحي العزيزية، كما سيعقد على هامش الملتقى وفي يومه الأول جلسة للجمعية العمومية للرابطة.

ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه ما يقرب من 200 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، إلى تطوير الإعلام المرئي الهادف من خلال تعزيز التواصل والتفاعل، وتبادل الخبرات بين أعضاء البيت الإعلامي.

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