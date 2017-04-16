وظيفة شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

تواصل – الرياض:

أَعْلَنَتْ هيئة السوق المالية عن توافر وظيفة شاغرة للجنسين، بمسمى “أخصائي ثانٍ”، للعمل بإدارة التزام المنتجات الاستثمارية.

واشترطت هيئة السوق المالية الشروط التالية لشغل الوظيفة:

1 – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في أحد التخصصات التالية: (إدارة الأعمال، القانون، المالية)، أو ما يعادلها.

2 – أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3 – خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس، أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال (تمويل الشركات، وإدارة الاستثمار، الأعمال المصرفية، والخدمات المصرفية، وتطوير السياسات)، أو ما يعادلها.

4 – إجادة اللغة الإنجليزية.

5 – التفرغ التام.

6 – أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

7 – اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

8 – اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون الأحد الموافق 7-5-2017م.