7 أنواع من «الحساء البارد» تمنحك الانتعاش خلال الصيف

تواصل – وكالات:

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحتاج الإنسان إلى تناول مشروبات منعشة للتخفيف من الحر، وتعويض السوائل التي يخسرها الجسم عن طريق التعرق؛ وَذَلِكَ لِلحد من الإفراط من تناول المياه الغازية التي تسبب الإضرار بصحة الكبار والصغار.

وعلى الرغم من أن الحساء عادة ما يشكل خياراً مناسباً للحصول على الدفء في الأَيَّام الباردة، إلا أن هناك بعض أنواع الحساء البارد التي يمكن تناولها خلال أشهر الصيف الحارة، وأورد موقع “لايف هاك” مجموعة منها على النحو التالي:

1 – حساء غازباتشو بالبطيخ

يضيف كل من البطيخ الأحمر والخيار نكهة مميزة لحساء الغازباتشو الذي يتألف من مجموعة من الخضار، ويقدم بارداً مع صلصة الطماطم، ويمكن إضافة القليل من الكزبرة والشبت للحصول على طعم مميز للحساء.

2 – حساء غازباتشو بالفجل

يعطي الفجل طبق حساء الغازباتشو طعماً حادّاً ولاذعاً، ويتميز هذا الحساء بإمكانية حفظه في الثلاجة وتناوله في وقت لاحق للحصول على شعور الانتعاش خلال الأوقات الحارة.

3 – حساء الزبادي المبرد

يمنح طبق حساء الزبادي المبرد شعوراً بالحيوية والنشاط خلال فصل الصيف، ويتكون من لبن الزبادي مع الخيار المفروم، مع إضافة قليل من الثوم ومسحوق الفلفل الحار.

4 – حساء الخيار بالكريمة

يختلف هذا الحساء عن حساء الزبادي باستبدال اللبن بالكريمة، ويمكن إضافة الأفوكادو للحصول على لمسة سحرية على الحساء، كما يمكن إضافة ملعقتين من العسل للحصول على المزيد من الفوائد الغذائية.

5 – حساء الأناناس

يشكل الأناناس المكون الرئيسي لهذا الحساء، ويضاف ملعقتان من جوز الهند المحمص والمكسرات للزينة، كما يمكن مزج الكمثرى والمانجو للحصول على نكهة مميزة للحساء.

6 – حساء الفراولة والبرتقال

تشكل الفواكه الخيار الأساسي في أطباق الحساء الصيفية، ويمكن تحضير حساء من الفراولة والبرتقال، مع إضافة حب الهلال للحصول على نكهة منعشة.

7 – حساء البطيخ الأصفر

يمكن استبدال البطيخ الأحمر بالبطيخ الأصفر؛ لتحضير حساء بارد خلال فصل الصيف، ويمكن إضافة بعض حبات التوت وأغصان النعناع إلى الحساء وتقديمه بارداً.